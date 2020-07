© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: governo pubblica lista 59 paesi esentati da quarantena tra cui Italia, Francia e Spagna - Il governo del Regno Unito ha pubblicato la lista dei 59 paesi e territori che possono essere visitati dai turisti inglesi senza l'obbligo di quarantena al ritorno in patria. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Fanno parte della lista la maggior parte dei paesi dell'Unione europea, come Italia, Francia e Spagna, ma anche l'Australia, la Nuova Zelanda, Hong Kong, Taiwan e diverse altre località e isole. Dal 10 di luglio, chi arriva nel Regno Unito da una di questi Stati, con qualsiasi mezzo di trasporto, non dovrà isolarsi per due settimane come imponeva la precedente misura restrittiva. Se i cittadini britannici si fermano in un paese che non fa parte della lista durante il viaggio di ritorno, devono invece isolarsi. Il Portogallo e gli Stati Uniti non sono inclusi nella lista. L'esenzione della quarantena è stata introdotta per l'Inghilterra, ma non in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. (segue) (Res)