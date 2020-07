© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: von der Leyen, da presidenza tedesca e Commissione grande contributo per superare crisi - La presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, insieme, possono dare un grande contributo, non solo aiutando l'Europa a farsi strada con forza e unità attraverso la crisi, ma anche nel rendere il Next Generation Eu un catalizzatore della modernizzazione in Europa. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (segue) (Res)