- Ue: Commissione autorizza farmaco Remdesivir contro Covid-19 - La Commissione europea ha rilasciato oggi l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il medicinale Remdesivir, che lo rende il primo farmaco autorizzato a livello Ue per il trattamento contro il Covid-19. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato come tale autorizzazione, secondo una procedura accelerata, sia subordinata a una raccomandazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), seguita da un'approvazione da parte degli Stati membri. L'esecutivo europeo ha ricordato che i dati su Remdesivir sono stati valutati in tempi eccezionalmente brevi attraverso una procedura di revisione periodica, un approccio utilizzato dall'Ema durante le emergenze di sanità pubblica per valutare i dati non appena disponibili. Ciò ha permesso di concedere rapidamente l'autorizzazione nel contesto della crisi del coronavirus, entro una settimana dalla raccomandazione dell'Ema, rispetto ai soliti 67 giorni. Per la commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, "l'autorizzazione odierna di un primo medicinale per il trattamento di Covid-19 è un importante passo avanti nella lotta contro questo virus. Stiamo concedendo questa autorizzazione meno di un mese dopo la presentazione della domanda, dimostrando chiaramente la determinazione dell'Ue a rispondere rapidamente ogni volta che diventano disponibili nuovi trattamenti. Non lasceremo nulla di intentato nei nostri sforzi per garantire trattamenti efficienti o vaccini contro il coronavirus". (Res)