- Cina-India: ministero Esteri Pechino annuncia contromisure in caso di ulteriori blocchi alle imprese - Blocchi artificiali alla cooperazione bilaterale danneggerebbero gli interessi della parte indiana: Pechino adotterà le misure necessarie per difendere i diritti delle imprese cinesi in India. Lo ha dichiarato oggi nell'incontro quotidiano con la stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, in risposta a una domanda sull'ulteriore controllo dell'India sulle importazioni dalla Cina a causa dei recenti scontri al confine. Alla domanda se le misure economiche messe in atto dall'India siano giustificate, Zhao ha affermato che la Cina spera che entrambi i paesi possano incontrarsi a metà strada e provare ad allentare la tensione attraverso negoziati diplomatici e militari e garantire la pace e la stabilità nella regione. "In quanto due fra i principali paesi in via di sviluppo, la crescita economica e il ringiovanimento nazionale sono una missione condivisa per entrambe le parti. Pertanto, il rispetto e il sostegno reciproci sono la cosa giusta da fare e si adattano anche agli interessi a lungo termine di entrambi i paesi. La parte indiana non deve fraintendere la situazione attuale e la Cina spera di lavorare con l'India per mantenere la pace e la stabilità", ha aggiunto. Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, si è recato oggi nel Ladakh, a Leh, per esaminare sul posto la situazione della sicurezza, dopo il recente scontro fra truppe indiane e cinesi lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa, nella Valle del Galwan, costato alle prime venti uomini. In merito alla visita di Modi, Zhao ha affermato che i due paesi stanno risolvendo la disputa sul confine attraverso negoziati militari ed entrambe le parti non dovrebbero intraprendere alcuna azione che possa complicare ulteriormente la situazione. (segue) (Res)