- India: Uttar Pradesh, otto agenti di polizia uccisi durante raid per arrestare un ricercato - Otto agenti di polizia sono stati uccisi oggi nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh nel corso di un raid per arrestare un ricercato per numerosi reati, Vikas Dubey. La sparatoria è avvenuta nel distretto di Kanpu, nel villaggio di Bikru, di competenza della stazione di polizia di Chaubepur. (segue) (Res)