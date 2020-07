© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: contagi record nelle ultime 24 ore, ma procedono le riaperture - Sono 1.531 i contagi da coronavirus riportati oggi nelle Filippine, dato record dall’inizio della pandemia, con i casi totali che salgono sopra quota 40 mila e i decessi per Covid-19 oltre 1.200. Lo si apprende dai dati del ministero della Sanità di Manila, pubblicati mentre procede in tutto il paese l’allentamento delle misure di contenimento contro il paese. Proprio oggi sono tornati in strada i “jeepney”, i tradizionali e colorati mezzi di trasporto che consentono a migliaia di persone di arrivare ogni giorno sul posto di lavoro e il cui servizio era stato sospeso 15 settimane fa. Sono circa 6 mila i “jeepney” tornati operativi, anche se a metà della capacità totale. (Res)