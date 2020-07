Libia: ministro Esteri austriaco, abbiamo collaborato con Italia su missione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Austria e Italia hanno collaborato insieme in merito alla missione Eunavfor Med Irini. Lo ha affermato il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, nel corso del punto stampa congiunto con l’omologo italiano Luigi Di Maio, oggi a Roma. “Sulla missione Irini abbiamo collaborato insieme. Abbiamo bisogno di un embargo sulle armi ben funzionante, per creare una situazione che possa portare a un ampio processo di pace in Libia”, ha detto Schallenberg. (Frm)