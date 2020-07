Libia: Di Maio, per risolvere crisi serve rapida nomina rappresentante speciale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per favorire lo sforzo politico in atto per garantire la conclusione della crisi libica serve un nuovo rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa con l’omologo austriaco, Alexander Schallenberg, oggi alla Farnesina. “Seguiamo con attenzione l’evoluzione della sitauzione in Libia. Durante la mia ultima visita a Tripoli ho espresso al presidente Fayez al Serraj l’invito alla moderazione, e un analogo invito l’ho rivolto all’omologo Cavusoglu”, ha detto Di Maio. “L’invio di armamenti e la presenza di mercenari devono cessare”, ha aggiunto il ministro, secondo cui una “soluzione politica alla crisi è ancora possibile oltre che essere l’unico percorso praticabile”. (Les)