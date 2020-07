Libia: Di Maio, l’operazione Irini riveste grande importanza per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia l’operazione Eunavfor Med Irini riveste grande importanza: non appena sarà approvato il Decreto missioni il governo metterà a disposizione una fregata e due velivoli. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa con l’omologo austriaco, Alexander Schallenberg, oggi alla Farnesina. Dopo l’approvazione del Decreto missioni potremo fornire gli assetti italiani” all’operazione, ha detto Di Maio, secondo cui per l’Italiaè fondamentale garantire un bilanciamento geografico”. “La neutralità del mandato passa dal dispiegamento di assetti aerei, navali e satellitari per monitorare tutte le parti della Libia in cui ci può essere un ingresso di armi”, ha detto il ministro. (Les)