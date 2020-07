Italia-Austria: ministro Esteri Schallenberg, auspichiamo presto riapertura viaggi verso Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità austriache intendono al più presto consentire ai cittadini di viaggiare in Lombardia, compatibilmente con il miglioramento della situazione epidemiologica nella regione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, nel corso del punto stampa congiunto con l’omologo italiano Luigi Di Maio, oggi alla Farnesina. “Sulla Lombardia, auspico e spero rapidamente di togliere questo avviso a non viaggiare nella Regione. Stiamo lavorando per riuscire a procedere in questa direzione, non appena i numeri ce lo consentiranno, e permetteremo nuovamente di viaggiare” ai cittadini austriaci. A livello globale, soprattutto in Europa, “non siamo ancora riusciti a uscire dalla pandemia”, ha detto Schallenberg. “Non dobbiamo abbassare la guardia, in special modo per quanto concerne le misure di prevenzione”, ha aggiunto il ministro austriaco. (Frm)