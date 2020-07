Speciale scuola: ministero, online dati 2018-2019 su alunni con cittadinanza non italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' disponibile sul sito del ministero dell'Istruzione (MI), l'approfondimento statistico relativo ai dati su alunne e alunni con cittadinanza non italiana. Lo riferisce una nota del dicastero. Nell'anno scolastico 2018-2019 le scuole hanno accolto complessivamente 8.580.000 studenti di cui 857.729 di cittadinanza non italiana (10 per cento del totale). Rispetto all'anno precedente, il 2017-2018, la popolazione scolastica è calata complessivamente di quasi 85 mila unità, pari all'1 per cento. Gli studenti con cittadinanza italiana hanno registrato una flessione di oltre 100 mila unità (-1,3 per cento) a fronte, invece, di una crescita di 16 mila studenti con cittadinanza non italiana (+1,9 per cento), per cui la loro incidenza sul totale passa dal 9,7 per cento al 10 per cento. Al contempo, i dati di trend mostrano comunque che la presenza di questi ultimi tende a stabilizzarsi. Nel decennio 2009-2010 - 2018-2019 gli studenti con cittadinanza non italiana sono complessivamente aumentati del 27,3 per cento (+184 mila unità), un ritmo di crescita assai lontano da quello verificatosi nel decennio 1999-2000 - 2008-2009, durante il quale l'incremento è stato del 425,9 per cento, corrispondente a 510 mila unità. (Com)