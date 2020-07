Speciale scuola: Azzolina in Molise al Tavolo regionale per la ripresa di settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina si è recata in Molise per partecipare al Tavolo regionale che lavora alla ripresa di settembre. Ha poi incontrato anche i rappresentanti delle Consulte studentesche. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione. “È stato un incontro estremamente positivo per il mondo della scuola molisana, reso possibile dal lavoro di sinergia e di squadra che la politica tutta, senza colori, sta facendo e dovrà continuare a fare", ha detto il ministro. “La sfida di settembre - ha spiegato - è grande, il cantiere scuola riguarda oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia, ma lo porteremo a termine con la condivisione di proposte degli Enti locali, famiglie, sindacati”. Nei prossimi giorni proseguiranno le visite sui territori per monitorare il lavoro che si sta facendo in vista della ripresa. (Com)