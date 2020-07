Repubblica Ceca-Slovenia: coronavirus, Lubiana rimuove Praga da lista mete sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia ha rimosso la Repubblica Ceca dalla sua lista di destinazioni sicure in relazione alla pandemia di coronavirus. Lo ha confermato il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk", precisando che i cittadini cechi che andranno in Slovenia dovranno sottoporsi a una quarantena di due settimane o fornire un test negativo al coronavirus non risalente a più di 36 ore. Il transito lungo il paese è ancora possibile. Il primo ministro ceco, Andrej Babis, ha protestato contro la decisione e ha chiesto all'omologo sloveno di riconsiderare la decisione. Petricek ha dichiarato che aveva ricevuto rassicurazioni sul fatto che la Repubblica Ceca sarebbe stata inclusa nell'elenco delle mete sicure non appena il numero dei contagi fosse sceso a 10 ogni 100 mila abitanti. (Vap)