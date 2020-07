Fase 3: Puglisi (Pd), con Inail al lavoro su risarcimenti sanitari contagiati da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui risarcimenti per i sanitari contagiati da Covid "stiamo riflettendo insieme all’Inail per trovare una soluzione”. Così la sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi questa mattina a “Radio1 Giorno per giorno" a proposito dei medici di base, farmacisti, infermieri libro-professionisti colpiti dal Covid che non hanno diritto all'indennità per infortunio sul lavoro riconosciuta invece dall'Inail ai medici e operatori sanitari dipendenti da strutture pubbliche e private. "E' una questione molto complessa. Noi innanzitutto nel Cura Italia abbiamo voluto riconoscere l'infezione da Covid, se contratta nei luoghi di lavoro, come infortunio sul lavoro, tuttavia solo i medici e gli operatori sanitari dipendenti da strutture pubbliche o private hanno la copertura Inail", ha detto. "Ovviamente il Governo non è insensibile a questi drammi umani e famigliari che si sono consumati nella pandemia - prosegue Puglisi - dunque stiamo riflettendo e lo faremo ovviamente insieme all'Inail per dare una soluzione a questi casi che purtroppo si sono verificati. E' ancora troppo presto per dire come procederemo, un'eventuale estensione della copertura Inail ai medici in convenzione o ai liberi professionisti può valere per il futuro. Serve poi un intervento normativo per dare conforto e ristoro alle famiglie di chi è già deceduto. Ovviamente non posso assumere impegni nel momento in cui stiamo valutando le soluzioni tecniche e anche le necessarie coperture economiche per poter intervenire", sottolinea la sottosegretaria. (segue) (Rin)