M5s: Coltorti, Toninelli persona per bene, nei suoi confronti accerchiamento squadrista

- Mauro Coltorti, senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Lavori pubblici a palazzo Madama, segnala che "Danilo Toninelli è una persona per bene e non merita di essere esposto al pubblico ludibrio solo perché ha cercato di controbattere ad insulti e accuse arrivati nel corso di un'aggressione assurda. Lascia senza parole - continua il parlamentare in una nota - vedere articoli di giornale e post sui social che definiscono 'semplici cittadini' persone che, con un atto intimidatorio premeditato da gang, peraltro organizzato nei particolari, hanno accerchiato e preso a mal parole un parlamentare a pochi metri dal Senato. La piazza è il luogo dove il M5s è nato e cresciuto: quella civile, quella dove ci si confronta e si dibatte su idee, visioni e proposte. Non quella - osserva l'esponente pentastellato - dove si accerchiano a muso duro le persone per dileggiarle e provocarle, con un modo di fare molto vicino allo squadrismo dei tempi bui andati. A Danilo va tutto il nostro sostegno: le sue battaglie sono le nostre. I cittadini sanno chi è che porta avanti il loro interesse e chi si decurta lo stipendio da anni. Non sarà certo un video montato ad arte sui social - conclude Coltorti - a togliere dignità a lui e al M5s".(Com)