Telecomunicazioni: gruppo bancario Bcp e Huawei siglano accordo per rafforzare partnership in Africa

- Il gruppo Bcp, uno dei principali gruppi bancari panafricani, e il colosso cinese Huawei hanno firmato un protocollo d'intesa al fine di consolidare la loro cooperazione strategica nel continente africano. La cerimonia di firma, si legge in una nota congiunta delle due società, si è svolta il presso la sede di Bcp nelle isole Mauritius alla presenza del direttore generale di Bcp, Kamal Mokdad, e dal rappresentante di Huawei per il presidente di Huawei per l’Africa Cao Jibin. In base all’accordo, il gruppo Bcp fornirà un supporto bancario poliedrico alle attività del gigante cinese nei paesi in cui è presente in Africa. Da parte sua, Huawei sosterrà gli sforzi compiuti dal gruppo Bcp nel campo delle nuove tecnologie, sia per accelerare il processo di digitalizzazione già avviato sia per lo sviluppo di nuove soluzioni finanziarie innovative ad alto valore aggiunto.(Res)