Speciale scuola: al via la realizzazione della nuova scuola Jona, ospiterà 21 classi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo complesso scolastico Olga e Leopoldo Jona sorgerà al posto dell’attuale edificio, che sarà demolito, ad Asti. Ospiterà 21 classi per la didattica frontale, laboratori per attività tecniche, musicali e artistiche, spazi per la didattica innovativa, un auditorium con 210 posti a sedere, una palestra con spazi regolamentari per le attività agonistiche di pallavolo e pallacanestro, spazi per la refezione scolastica ed i nuovi uffici della Direzione didattica. Sicurezza, accessibilità, ecocompatibilità ed efficienza energetica sono i presupposti cardine attorno ai quali è stata sviluppata la progettazione del complesso edilizio. L’Assessore Stefania Morra precisa che si tratta di un importante progetto basato su un cantiere che prevede due fasi esecutive. La prima fase, da luglio 2020 a giugno 2021, comprende la demolizione di parte dell’attuale edificio e la realizzazione del nuovo blocco aule e servizi. La porzione non demolita, sarà messa in sicurezza ed adeguata ad ospitare 12 classi per il prossimo anno scolastico. Le demolizioni e gli adeguamenti dell’esistente saranno realizzati entro il 14 settembre 2020 e quindi in tempo utile per l’inizio della scuola. (Rpi)