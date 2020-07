Speciale scuola: Leonardo avvia crowdfunding per digitalizzazione scuole elementari e medie italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola è uno dei settori socialmente più colpiti dall’emergenza Covid-19, e la didattica a distanza ha aumentato disuguaglianze e divario digitale, accrescendo soprattutto i disagi degli studenti e dei genitori sprovvisti di strumenti informatici: per questo Leonardo ha deciso di impegnarsi, non solo come azienda ma come comunità di persone, nel progetto Leonardo per la scuola, una raccolta di fondi aperta a tutti i dipendenti del Gruppo in Italia con l’obiettivo di sostenere un ampio programma di digitalizzazione delle scuole del paese. Stando al relativo comunicato stampa, il crowdfunding consentirà di dotare le scuole elementari e medie di nuovi Pc e tablet per i bambini e i ragazzi che il prossimo settembre inizieranno il nuovo anno scolastico e di allestire nuovi laboratori informatici. “Oggi più che mai investire nella formazione dei giovanissimi significa sostenere le famiglie, l’eguaglianza di opportunità, il lavoro femminile; significa guardare al futuro e contribuire al rilancio e alla competitività dell’intero sistema paese”, ha commentato l’amministratore delegato della società, Alessandro Profumo. (Com)