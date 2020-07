Speciale scuola: Bernini (FI), la serrata ha penalizzato i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata ha penalizzato il lavoro giovanile: i centri per l’impiego ci costano un miliardo e mezzo e non funzionano, i navigator sono un buco nero, il circuito scuola-lavoro non decolla, ma il governo ha trovato la soluzione. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “La ministra Bonetti ha infatti annunciato un assegno per tutti i figli dalla nascita a 21 anni, poi ovviamente c’è il reddito di cittadinanza, e infine magari quello universale suggerito da Grillo per accompagnare gli adulti fini alla pensione: è il trionfo utopistico-assistenziale del welfare che deve accompagnare i cittadini dalla culla alla tomba”, ha detto, aggiungendo che senza creare lavoro e occupazione “questa sarà anche la tomba del paese”. (Com)