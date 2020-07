Speciale scuola: Cdp, firmato protocollo intesa per edilizia scolastica con comune di Bagno a Ripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e comune di Bagno a Ripoli hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica per il miglioramento sismico, riqualificazione e ampliamento del plesso scolastico Francesco Redi per la cui realizzazione è stato stimato un investimento di circa 4,5 milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, Cdp fornirà al comune attività di consulenza tecnico-amministrativa per accelerare la realizzazione degli interventi programmati in un’ottica di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse. In linea con il suo Piano industriale, Cdp affiancherà il comune nelle varie fasi dell’iter progettuale, procedurale e amministrativo degli interventi con le seguenti attività: sostegno tecnico sulla progettazione, consulenza amministrativa sui bandi di gara per affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione dell'ampliamento del plesso scolastico e di appalto lavori, e sostegno nella fase di gestione dei contratti. Per dare corso a questa intesa, è prevista da parte di Cdp un’assistenza continuativa per rispettare l’iter e per imprimere un’accelerazione sui progetti. “Quella firmata oggi è un’intesa innovativa e importantissima per il nostro comune: al centro ci sono la scuola e la formazione delle generazioni future”, ha detto Francesco Casini, sindaco del comune di Bagno a Ripoli, ringraziando Cdp che “ha accolto la nostra progettualità e ha selezionato la nostra amministrazione per questa opportunità”. (Com)