Speciale scuola: De Cristofaro (Leu), al lavoro con Cts e sindacati per definire misure specifiche di prevenzione

- Ieri il Cts con le organizzazioni sindacali e il ministero dell'istruzione è stato al lavoro per definire il Protocollo delle misure specifiche di prevenzione e sicurezza da adottare per il rientro a scuola. Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'istruzione Peppe De Cristofaro. "Sono stati proposti test sierologici a tutto il personale scolastico, screening a campione per le studentesse e gli studenti, mascherine gratuite distribuite dalla Protezione Civile per tutte le scuole e la costituzione di una struttura permanente di raccordo tra scuola e Dipartimento di Prevenzione sanitaria del territorio", si legge. "Tutte misure che vanno nella giusta direzione e che avevo già avanzato e sottoposto all’attenzione del Ministro Speranza." Per De Cristofaro "portare prevenzione e sicurezza all'interno delle scuole, oltre a far vivere con maggiore serenità il riavvio della didattica in presenza, rende questo periodo tanto complesso un'occasione per inaugurare un nuovo rapporto strutturato e permanente tra sanità e istruzione. Inoltre come ho già avuto modo di affermare - conclude De Cristofaro - per l’impatto e l’ampiezza del nostro sistema scolastico attivare seri e scrupolosi protocolli di sicurezza a scuola significa fare prevenzione sull’intero Paese." (Rin)