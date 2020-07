Speciale scuola: Brescia (M5s), povertà in calo con Reddito di cittadinanza, ora dote educativa minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto dell'Istat presentato dal presidente Blangiardo "afferma che dopo quattro anni di aumento si è finalmente ridotto il numero delle famiglie in povertà. Credo che un merito fondamentale vada al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza, due misure di dignità e giustizia sociale che il Movimento 5 stelle ha fortemente voluto": lo dichiara Giuseppe Brescia (M5s), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, che oggi ha partecipato alla presentazione del rapporto a Montecitorio. "C'è però ancora più di 1 milione di minori in povertà e quindi molto ancora dobbiamo fare. Oggi per loro approveremo in commissione Bilancio un emendamento a mia prima firma. A tutti i figli di chi riceverà il reddito di emergenza - prosegue - sarà assicurata una dote educativa, un piano individuale annuale per contrastare la povertà educativa. Dalla scuola e dalla lotta alle diseguaglianze dobbiamo partire per dare a tutti vere opportunità", conclude Brescia. (Com)