Russia: Putin promulga testo con emendamenti alla Costituzione

- Il presidente russo Vladimir Putin ha promulgato il testo con gli emendamenti alla Costituzione nazionale, ha seguito della consultazione tenutasi negli ultimi giorni e conclusa il primo luglio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ria Novosti", riprendendo quanto comunicato dal Cremlino. Il voto, secondo Putin, ha mostrato "l'alto livello di unità nella nostra società riguardo questioni fondamentali di importanza nazionale". "Gli emendamenti entrano in vigore, come per volontà dei cittadini, che nella mia visione avevano l'ultima parola, visto che la modifica alla Costituzione ha un effetto sulle vite di tutti", ha aggiunto il presidente russo.(Rum)