India: Modi va in prima linea, rafforza gli armamenti e prepara altre risposte economiche contro la Cina

- Con la visita odierna nel Ladakh, per esaminare la situazione della sicurezza al confine con la Cina, il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è entrato fisicamente in scena, proprio sulla ribalta, nella controversia in corso col potente vicino. Il premier, 69 anni, si è sottoposto a una trasferta faticosa, a 3.500 metri di altitudine, per incontrare il comando locale e parlare alle truppe. Ha reso omaggio ai 20 caduti nello scontro del 15 giugno nella Valle del Galwan con le forze cinesi, ha dichiarato che il loro “coraggio e sacrificio” hanno rafforzato la volontà di un’India autosufficiente, ha sottolineato che l’impegno per la pace non significa debolezza e ha ricordato che l’India ha sempre dato una “risposta adeguata” a chi ha tentato di conquistarla e che i nemici hanno conosciuto “il fuoco e la furia” delle forze indiane. Il leader ha assicurato che l’India oggi è più preparata, in tutte le forze armate, grazie alla modernizzazione degli armamenti e allo sviluppo infrastrutturale, rivendicando che il suo governo ha triplicato la spesa per la costruzione di infrastrutture al confine. “L’era dell’espansionismo è finita, questa è l’era dello sviluppo”, ha avvertito. La visita ha il duplice intento, secondo la stampa indiana, di rassicurare la popolazione locale e di inviare un messaggio alla Cina sulla fermezza della posizione di Nuova Delhi, sulla sua volontà di non arretrare. (segue) (Inn)