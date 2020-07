India: Modi va in prima linea, rafforza gli armamenti e prepara altre risposte economiche contro la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora Modi, diversamente da altre occasioni, era rimasto lontano dalla prima linea: in un breve video pubblicato su Twitter aveva reso omaggio alle vittime, ma non aveva parlato alla nazione. Neanche nell’ultimo discorso sull’evoluzione dell’epidemia di coronavirus e delle misure di contenimento, il sesto, ha fatto accenno, deludendo le aspettative, alla tensione al confine. L’uomo forte di Nuova Delhi ha persino dovuto incassare qualche colpo dalla pur debole opposizione, in particolare dal Congresso nazionale indiano (Inc), che lo ha incalzato su presunte contraddizioni, soprattutto in merito alla penetrazione cinese nel Territorio del Ladakh. Il silenzio degli ultimi giorni potrebbe anche significare che il governo ha scelto la strada della ponderazione e non della reazione istintiva. La visita a sorpresa di oggi, come riferisce la stampa indiana, può essere stata concordata solo ieri sera col consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval, ma si inserisce in un quadro di iniziative politiche. (segue) (Inn)