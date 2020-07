India: Modi va in prima linea, rafforza gli armamenti e prepara altre risposte economiche contro la Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più rilevante è il blocco di 59 applicazioni internet e di telefonia mobile deciso il 29 giugno dal governo “poiché alla luce delle informazioni disponibili sono coinvolte in attività che pregiudicano la sovranità e l’integrità dell’India, la difesa dell’India, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico”. “La raccolta di questi dati, la sua estrazione e profilazione da elementi ostili alla sicurezza nazionale e alla difesa dell’India, che alla fine incide sulla sovranità e integrità dell’India, è una questione di profonda e immediata preoccupazione che richiede misure di emergenza”, ha spiegato il ministero della Tecnologia dell’informazione. Non è stato fatto alcun riferimento alla tensione con la Cina e alla proprietà cinese della maggior parte delle applicazioni bloccate, tra le quali alcune molto popolari, come TikTok, Uc Browser, WeChat, Weibo, Baidu Map e Xender. Prevedibilmente l’ambasciata della Cina a Nuova Delhi ha replicato che la misura, “mirata in modo selettivo e discriminatorio a determinate app cinesi per motivi ambigui e inverosimili, si scontra con requisiti di procedura equi e trasparenti, abusa di eccezioni di sicurezza nazionale ed è sospetta di violazione delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio”. (segue) (Inn)