India: Modi va in prima linea, rafforza gli armamenti e prepara altre risposte economiche contro la Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella economica potrebbe essere la “risposta adeguata” che Modi ha assicurato da parte indiana. E il blocco delle app potrebbe essere solo l’inizio. Il ministro dei Trasporti e delle micro, piccole e medie imprese, Nitin Gadkari, ha annunciato che alle compagnie cinesi non sarà consentito di partecipare a futuri progetti autostradali e che saranno escluse le società indiane che costituiscono joint venture con partner cinesi. La limitazione, come ha ammesso lo stesso ministro, è ancora da definire dal punto di vista legale e non si applicherà ai contratti in essere, per evitare contenziosi. Tuttavia, sembra che Nuova Delhi voglia andare al di là degli episodici congelamenti di investimenti o rotture di accordi o ritardi negli sdoganamenti di merci cinesi cui si è avuta notizia nei giorni scorsi. (segue) (Inn)