India: Modi va in prima linea, rafforza gli armamenti e prepara altre risposte economiche contro la Cina (5)

- Nel frattempo, l’India continua ad armarsi. È stato appena firmato un accordo con la Russia per l’acquisto di 33 caccia e per l’ammodernamento di altri 59, un affare da 2,4 miliardi di dollari complessivi, e il ministero della Difesa indiano ha ammesso un’accelerazione nei programmi di armamento dovuta alla necessità di rafforzare la capacità di proteggere i confini e alla strategia del governo, che ha lanciato la Missione per un’India autosufficiente. Nuova Delhi è anche in attesa della consegna della prima partita di 35 caccia Rafale ordinati dalla Francia nel 2016 per un totale di 8,78 miliardi di dollari. I primi sei velivoli dovrebbero arrivare alla fine del mese. L’India è stato il terzo paese del mondo per spesa in acquisti per la difesa l’anno scorso, con 71,1 miliardi di dollari, secondo l’ultimo rapporto del Sipri, lo Stockholm International Peace Research Institute, ma ha davanti proprio la Cina, con 261 miliardi (e gli Stati Uniti con 732). Per la prima volta i due paesi asiatici si sono posizionati fra i primi tre, precedendo la Russia e l’Arabia Saudita. La quota dell’India nella spesa globale è del 3,7 per cento, contro il 14 per cento della Cina, e il 38 per cento degli Stati Uniti. (segue) (Inn)