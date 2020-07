India: Modi va in prima linea, rafforza gli armamenti e prepara altre risposte economiche contro la Cina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta economica non è indolore per l’India, che è un’economia meno forte di quella cinese, anche in prospettiva, con previsioni di contrazione nel dopo coronavirus. Per il bando alle app, ad esempio, è prevedibile un impatto negativo per le società tecnologiche indiane che forniscono servizi alle multinazionali globali in Cina e che hanno investito nel mercato cinese. Tra l’altro, le società tecnologiche indiane puntavano proprio sul mercato cinese per diversificare le loro esportazioni, attualmente indirizzate per il 70 per cento verso gli Stati Uniti e il Regno Unito, e l’associazione di categoria National Association of Software and Service Companies (Nasscom) aveva lanciato un progetto di collaborazione sino-indiana. Dietro molte start-up indiane c’è la finanza cinese, direttamente o indirettamente. D’altra parte, la Cina contava sull’enorme mercato indiano, tra i pochi in cui le app cinesi erano alla pari se non davanti a quelle statunitensi. Solo ByteDance, la compagnia che ha sviluppato il social network per i video TikTok e che potrebbe essere la più colpita dal blocco delle app, contava su 200 milioni di utenti. (segue) (Inn)