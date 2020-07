India: Modi va in prima linea, rafforza gli armamenti e prepara altre risposte economiche contro la Cina (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che imporre un costo economico alla Cina, l’iniziativa potrebbe costituire una pressione politica, ottenendo consenso anche su scala internazionale. Dalla linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine che le parti si contendono metro per metro da decenni, lo scontro si sposta e si allarga ai flussi di dati e alla tecnologia digitale, la nuova valuta del potere globale. Come era prevedibile, gli Stati Uniti, alleati sempre più stretti dell’India, hanno accolto con favore la decisione indiana: secondo il segretario di Stato Mike Pompeo, la mossa “rafforzerà l’integrità e la sicurezza nazionale” del paese. Nuova Delhi potrebbe rafforzare anche le relazioni con altri alleati, alcuni dei quali sono già preoccupati per l’espansione delle tecnologie cinesi, anche 5G, e per gli investimenti cinesi, preoccupazione che è cresciuta dopo la pandemia diffusasi da Wuhan. (Inn)