Sanità: al de' Lellis di Rieti torna l'(H)open week, visite ed esami gratuiti dedicati a salute donne

- Presso l'ospedale de' Lellis di Rieti, premiato nel 2017 e nel 2019 con due bollini rosa per la promozione della medicina di genere, dal 13 al 18 luglio, nell'ambito dell'(H)Open week organizzato da Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell'ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, disturbi del comportamento alimentare, psichiatria, pediatria, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L'obiettivo dell'(H)Open week è quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. "L'iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della donna fissata per il 22 aprile - si legge in una nota - è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta interessando il nostro Paese e non solo". (Com)