Tunisia: portavoce del governo, dimissioni del premier Fakhfakh non sono all'ordine del giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del primo ministro della Tunisia, Elyes Fakhfakh, “non sono all’ordine del giorno”. Lo ha detto oggi la portavoce del governo, Asma Shiri, parlando all’emittente radiofonica “Mosaique Fm”. “Il governo finora ha avuto successo nella sua missione e in particolare nella lotta contro la pandemia" di coronavirus, ha detto Shiri, smentendo dissidi all’interno dell’esecutivo sul destino del premier. Il capo del governo è stato accusato di conflitto di interesse riguardante la sua partecipazione azionaria al gruppo Valis, specializzato nello smaltimento rifiuti e ambiente, che si sarebbe aggiudicato alcuni appalti ad aprile, cioè quando Fakhfakh era in carica come premier. "Sospetto di conflitti di interesse non significa corruzione", ha aggiunto la portavoce, spiegando che il governo è compatto e solidale con Fakhfakh. Quest’ultimo si è difeso dalle accuse spiegando che di aver rispettato le norme di legge e di aver dichiarato i sui beni all’autorità anti-corruzione, come indicato dalla legge. (Tut)