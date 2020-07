Ama: De Priamo (Fd'I), dimissioni collegio sindacale sono ennesima prova disastro 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del Collegio sindacale di Ama "sono l'ennesima prova del disastro 5 stelle sulla municipalizzata capitolina all'ambiente". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Un susseguirsi di prove disastrose - aggiunge - che va dalle opacità sul bilancio relative sia all'approvazione che alla passività. Come Fdi esprimiamo preoccupazione circa il futuro di Ama, chiediamo pertanto alla sindaca Raggi e all'assessore Lemmetti – principali responsabili del caos in corso – cosa intendono fare per evitare il fallimento della società Ama e quindi garantirne il suo rilancio".(Com)