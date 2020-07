Francia: Repubblicani, premier Castex non è più nostro membro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jean Castex, nominato oggi primo ministro dal presidente francese Emmanuel Macron, non è più iscritto al partito dei Repubblicani. Lo ha annunciato oggi il partito di destra. Intanto in Francia continuano le reazioni alle dimissioni di Edouard Philippe da capo di governo e la successiva nomina di Castex da parte del capo dello Stato francese. In un tweet il leader di Europa Ecologia-I Verdi (Eelv), Julien Bayou, ha definito il nuovo premier un "uomo di destra che succede a un uomo di destra" e che non lo "si è mai sentito" parlare di ecologia. Macron "vuole essere l'unico visibile e invece di preparare il paese al futuro prepara la sua candidatura", ha scritto Bayou. (Frp)