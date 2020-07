Roma: Bellucci (Fd'I), oggi a presidio contro roghi tossici e discariche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi pomeriggio, alle ore 18.30 insieme alla delegazione romana di Fdi del II Municipio, parteciperò al presidio in viale Somalia-via Mascagni per denunciare la presenza del campo nomadi abusivo". È quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputata di Fd'I. "La sindaca Raggi - aggiunge - aveva promesso che avrebbe smantellato tutti i campi abusivi della Capitale, e invece sono ancora presenti nei quadranti della nostra città. Nel frattempo i romani continuano a subire i miasmi dovuti ai roghi tossici provenienti dai villaggi rom e l'estremo degrado dovuto alle discariche abusive da questi prodotte. E tale scempio con il complice silenzio del presidente della Regione Lazio Zingaretti. M5s e Pd dal governo al territorio si confermano due facce della stessa vergognosa medaglia". (Com)