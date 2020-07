Messico: massacro a Irapuato, inquirenti sulle tracce di "el Marro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il leader del "Cartello Santa Rosa de Lima", José Antonio Yepez Ortiz detto "El Marro", l'uomo identificato dalle autorita inquirenti del Messico come responsabile dell'assalto sferrato in settimana a un centro di riabilitazione per tossicodipendenti ad Irapuato (nello stato centrale di Guanajuato), costato la vita ad almeno 26 persone. Secondo quanto riferito da alcuni dei sopravviventi, al momento di avviare la sparatoria i sicari avrebbero riferito di essere stati inviati da "el Marro", rimandando alla possibilità che l'azione fosse diretta contro gli avversarsi del "Cartello Jalisco Nueva Generacion" (Cjng). L'assalto parrebbe in questo senso legato a una intrecciata vicenda criminale che ha avuto ampia eco sui media locali negli ultimi giorni. (segue) (Mec)