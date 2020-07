Messico: massacro a Irapuato, inquirenti sulle tracce di "el Marro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana, con l'aiuto di tre poliziotti dello stato di Guanajuato, alcuni esponenti del Cjng avevano sferrato un attacco all'automobile in che avrebbe dovuto trasportare la madre di "el Marro", provocando la morte di un avvocato della famiglia. L'assalto era andato parzialmente a vuoto perché il leader del Cartello di Santa Rosa aveva prudenzialmente deciso all'ultimo momento di non far salire la madre, la zia e due nipoti sulla macchina. Le donne erano appena state rilasciate dalla giustizia locale - dopo alcuni giorni di arresto dovuti al sospetto di traffico di stupefacenti - e il leader temeva incursioni delle bande rivali. In un video pubblicato alcune ore dopo, "el Marro" ha riconosciuto di aver ordito l'uccisione dei tre poliziotti che avrebbero collaborato all'omicidio del legale di famiglia. (segue) (Mec)