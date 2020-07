Messico: massacro a Irapuato, inquirenti sulle tracce di "el Marro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda conferma l'alta temperatura dello scontro in corso tra le due bande rivali. I reponsabili della sicurezza del Guanajuato hanno di recente parlato di interventi che avrebbero portato a smantellare oltre l'80 per cento del Cartello di Santa Rosa di Lima. Una dinamica che avrebbe convinto i rivali a tentare la conquista definitiva del territorio, alimentando dinamiche che spingono lo stato a livelli di violenza tra i più alti della regione. Un dato messo in luce dallo stesso presidente Andres Manuel Lopez Obrador, che aveva censurato l'operato del procuratore generale di Guanajuato, Carlos Zamarripa, da "oltre undici anni" responsabile della procura locale. (segue) (Mec)