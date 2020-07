Messico: massacro a Irapuato, inquirenti sulle tracce di "el Marro" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assalto al centro di Irapuato risale al pomeriggio di mercoledì, la notte in Italia, quando - secondo le prime ricostruzioni - diversi elementi si sono presentati nei pressi della struttura a bordo di un furgoncino e, imbracciando fucili Ak-47, hanno imposto ai presenti di mettersi al suolo, per poi ucciderli. Sul pavimento dello stabile sono rimasti i corpi senza vita di 24 persone. Altri sette risultavano feriti, due dei quali sarebbero deceduti nelle ore successive: quattro di loro sono stati portati in ospedale con ambulanza, gli altri tre ci sono arrivati da soli. Secondo alcune informazioni diffuse dalla autorità locali, la struttura - cui peraltro mancava la licenza per la cura delle dipendenze - era occupata da un totale di 35 persone, dato che potrebbe elevare il bilancio delle vittime dell'assalto. (segue) (Mec)