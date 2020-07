Messico: massacro a Irapuato, inquirenti sulle tracce di "el Marro" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano "El Universal" ha peraltro rimesso in file diverse azioni criminali che hanno preso di mira strutture per la riabilitazione dei dipendenti da alcol e da sostanze stupefacenti. Nella stessa Irapuato, il 6 giugno, veniva assaltato il centro "Iniziando una nuova vita", con la morte di dieci persone e il ferimento di almeno altri due occupanti. Due giorni prima, a Città del Messico, una quindicina di uomini armati ha fatto irruzione in un centro costringendo con la violenza gli impiegati a condurli nella stanza di tale Gabriel de Jesus "N", per poi sequestrarlo. Ancora a Irapuato, l'8 febbraio, circa 20 uomini incappucciati, con fucili d'assalto ed esplosivi hanno dato fuoco al centro "Iniziando una nova vita di speranza", sequestrando un numero non precisato di occupanti. Situazione analoga a quella registrata, ancora ad Irapuato, a inizio dicembre 2019. L'incursione nel centro "Dio è il mio salvatore" sui p chiusa con il sequestro di una decina di giovani. (segue) (Mec)