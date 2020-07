Messico: massacro a Irapuato, inquirenti sulle tracce di "el Marro" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La madre di "el Marro", Maria Eva Ortiz, era stata rmessa in libertàà alla fine di giugno. La donna, rilasciata per mancanza di prove, era stata fermata nell'ambito di una vasta operazione che avrebbe dovuto mettere sotto scacco l'intera famiglia e che aveva provocato una dura reazione del ricercato. In un video diffuso poco dopo l'arresto, che aveva riguardato anche una figlia e due nipoti della Ortiz, "El Marro" aveva minacciato con epiteti violenti il governo per "l'umiliazione" inferta alla famiglia. José Antonio, la cui principale attività illecità è il traffico di stupefacenti, è ritenuto il principale responsabile dei furti di combustibile - il reato conosciuto come "huachicoleo" - nello stato meridionale del Guanajuato. Con il rilascio della madre, sono usciti tutti i componenti della famiglia arrestati il 20 giugno. (segue) (Mec)