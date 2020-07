Messico: massacro a Irapuato, inquirenti sulle tracce di "el Marro" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donna era stata arrestata in via cautelare su richiesta della procura, grazie al ritrovamento di sostanze stupefacenti per un valore di poco meno di 80 mila euro. le operazioni giudiziarie contro la famiglia sono iniziate da marzo del 2019, riassume il quotidiano "Milenio". Ad oggi, in gran parte per la mancanza di prove certe, sono tornati in libertà almeno otto familiari, compreso il padre del "Marro", Rodolfo Juan. Secondo i legali della signora Ortiz, la giudice preposta non ha convalidato l'arresto per il sospetto di condotte illegali da parte della procura. "La giudice ha trovato indizi ragionevoli per indicare che ci può essere stata tortura", ha detto la legale parlando di vioenze "fisiche e psicologiche" compiute ai danni degli arrestati. (Mec)