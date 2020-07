Cina: coronavirus, a Pechino test dell'acido nucleico a oltre 10,4 milioni di residenti in meno di un mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggior parte delle persone in quarantena sono lavoratori della sezione di carni di manzo e agnello del mercato Xinfadi, e ciò li rende un gruppo ad alto rischio per l'infezione da Covid-19", ha affermato Shi Guoqing, della Commissione sanitaria nazionale. Shi ha detto che alcuni fra coloro che sono stati infettati non hanno mostrato alcun sintomo o hanno mostrato sintomi atipici, quindi è difficile giudicare se avevano contratto il virus semplicemente osservando la sintomatologia. "Inoltre, poiché alcuni infetti avevano un risultato iniziale negativo, basandosi esclusivamente su un test dell'acido nucleico negativo e nessuna anomalia rilevata entro 14 giorni, non è sufficiente per confermare se sono stati infettati", ha spiegato. Il funzionario della Commissione sanitaria nazionale ha sottolineato che questo gruppo di persone sarà sottoposto a un test dell'acido nucleico dopo essere stato messo in quarantena per 14 giorni e a un altro test dopo la quarantena di 28 giorni. Shi ha affermato che il 33,8 per cento dei casi confermati a Pechino è costituito da lavoratori della sezione delle carni bovine del mercato, mentre il 20,5 per cento da visitatori dell'area. Yang Zhanqiu, vicedirettore del Dipartimento di biologia dei patogeni dell'Università di Wuhan, ha dichiarato al "Global Times" che molte persone sono state infettate a Pechino in un breve periodo, e che tutte erano legate al mercato di Xinfadi. Ciò significa che questa varietà è più contagiosa di quella riscontrata a Wuhan ed è possibile che nel mercato Xinfadi esista un "super contagiatore". (Cip)