Russia: solo 40 i decessi di medici confermati per Covid-19

- In Russia, al momento sono stati confermati solo 40 casi di decesso per coronavirus tra il personale sanitario, tuttavia alcuni casi sono ancora sotto esame. Lo ha affermato il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko. "Le informazioni più affidabili e verificate riguardano il numero di casi in cui sono stati effettuati pagamenti assicurativi una tantum. Attualmente il paese ha effettuato 40 pagamenti dal Fondo assicurazioni sociali. Ci sono anche casi in cui è in corso un'indagine", ha dichiarato Murashko in un'intervista all'agenzia di stampa "Interfax". (Rum)