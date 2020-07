Speciale difesa: Turchia-Qatar, emiro Al Thani, affinità culturale tra arabi e turchi benefica per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comune eredità culturale tra arabi e turchi permette una cooperazione fruttuosa per la stabilità e lo sviluppo della regione. Lo ha scritto su Twitter l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dopo avere incontrato a Doha il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, come riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". I due capi di Stato hanno discusso di relazioni bilaterali tra "i due paesi amici e fratelli" in un incontro di tre ore chiuso alla stampa. In quella che è stata la sua prima visita all’estero dopo la pandemia di coronavirus, Erdogan è stato accolto dal ministro della Difesa del Qatar, Khalid bin Mohammed el Attiyah. Durante la sua visita in Qatar, tra i principali alleati regionali della Turchia, Erdogan è stato accompagnato dal ministro del Tesoro e delle Finanze, Berat Albayrak, dal ministro della Difesa nazionale Hulusi Akar, dal responsabile dell’intelligence, Hakan Fidan, dal capo della comunicazione Fahrettin Altun e dal portavoce presidenziale Ibrahim Kalin. (Tua)