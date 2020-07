Speciale difesa: Afghanistan, comandante del Taac-W incontra il governatore provincia di Badghis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito degli incontri con i pilastri di sicurezza dell’area di responsabilità del Train Advise Assist Command West (Taac-W), il Comandante del contingente italiano in Afghanistan, generale di brigata Enrico Barduani, ha ricevuto nei giorni scorsi la visita del governatore della provincia di Badghis, Abdul Ghafoor Malekzai. L’incontro, organizzato per motivi di sicurezza in un’area riservata di Camp Arena, ha consentito un proficuo scambio di informazioni e aggiornamenti sulle condizioni generali della provincia che occupa la parte settentrionale della Regione di Herat, e ha permesso di approfondire alcuni aspetti relativi alle principali attività condotte dalle rispettive istituzioni nell’area. Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di cordialità, il Comandante del Taac-W e il Governatore di Badghis hanno ampiamente discusso della situazione di sicurezza nella provincia e, anche, delle conseguenze legate all’emergenza Covid-19, che sta pesantemente impattando sul tessuto sociale ed economico dell’area, in particolare nella città capoluogo di Qal’ah-ye Now, valutando le possibilità per eventuali ulteriori collaborazioni. (Com)