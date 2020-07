Speciale difesa: britannica Meggitt mostra primi segni ripresa in seguito a crollo 15 per cento vendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda britannica di componenti aerei e per il settore della difesa Meggitt mostra i primi segni di ripresa in seguito ad un crollo delle vendite del 15 per cento causato dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Times", secondo cui Meggitt sembra entrata in una fase migliore ora che le compagnie aeree hanno ripreso i loro servizi interrompendo il blocco del settore dall'inizio della crisi di coronavirus. L'azienda britannica ha però reso noto che l'incertezza e i rischi non sono spariti. I guadagni della sua unità aerospaziale civile dovrebbero registrare un crollo di quasi un terzo nella prima metà dell'anno. "Nelle ultime settimane sono emersi i primi segnali di ripresa del settore aerospaziale commerciale, dato che le compagnie aeree hanno riattivato i servizi della maggior parte della loro flotta e l'attività degli aerei commerciali è aumentata negli Stati Uniti", ha comunicato Meggitt. (Rel)