Speciale difesa: Radio Esercito sbarca sul web nella home page del sito della Forza armata

- Radio Esercito, la prima web radio dell'Esercito italiano dal 6 luglio sarà on line anche in internet divenendo quindi accessibile a tutto il pubblico ed entrando così a pieno titolo nel panorama delle emittenti web nazionali. Lo riferisce una nota. Nata nel giugno 2019, all'interno degli studi del 28mo reggimento comunicazioni operative "Pavia" con sede a Pesaro, e sino ad ora trasmessa esclusivamente sulla rete interna della Forza armata, Radio Esercito trasmetterà in streaming collegandosi all'indirizzo internet www.esercito.difesa.it. All'interno del palinsesto, che prevede trasmissioni 24h 7 giorni su 7, oltre agli spazi di intrattenimento musicali, verranno fornite comunicazioni ed argomenti relativi al mondo militare, divenendo di fatto uno strumento per rafforzare la conoscenza e il sostegno delle attività dell'Esercito italiano. Questo ulteriore mezzo della Forza armata favorirà ancor più l'integrazione nel complesso ambito della Comunicazione marciando al fianco degli ascoltatori che potranno "sintonizzarsi" sulle frequenze digitali attraverso il proprio smartphone, tablet o pc oltre che inviare messaggi ai conduttori per richiedere brani musicali ed effettuare saluti al numero Whatsapp 366 5756028. (Com)