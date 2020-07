Scuola: Fratelli d'Italia, caos graduatorie provinciali colpa di Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Fratelli d'Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frasinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento Istruzione di Fd'I e vicepresidente commissione Cultura di Montecitorio, osservano: "Il ministro Azzolina continua a deliziarci con incredibili effetti speciali, confermando ahinoi, che purtroppo di scuola conosce davvero poco. Stando alle bozze delle tabelle di valutazione per le graduatorie provinciali e di istituto, indispensabili per le supplenze del biennio 2020-2022 - continuano le parlamentari in una nota -, ha dell'inverosimile il cambio, dopo 13 anni, della valutazione dei titoli. Per Fratelli d'Italia è doveroso denunciare l'ennesimo atto di imperio di un ministro, che trovandosi con l'acqua alla gola, impone anche il termine di 15/20 giorni per attestare il possesso dei documenti". Secondo le due esponenti di Fd'I, "ormai è fin troppo palese che con questo governo non c'è più la certezza del diritto e relativamente alla scuola, il rispetto dei docenti precari che tanto in questi anni hanno dato alla causa istruzione. Purtroppo la fretta continua ad essere cattiva consigliera e così facendo a settembre, se mai dovessero riaprire le scuole, rischiamo ben 85 mila cattedre vacanti e migliaia di ricorsi. Infine - concludono i due deputati - il ministro Azzolina ha dimostrato per l'ennesima volta, di essere contro a prescindere, ma soprattutto di non fare il bene della scuola". (Com)