M5s: Silvestri, vicini a Toninelli per grave intimidazione subita

- Il deputato del Movimento cinque stelle e membro del direttivo sempre del M5s, Francesco Silvestri, esprime la sua "solidarietà e vicinanza al collega Danilo Toninelli che ha subito una vera e propria intimidazione da alcuni facinorosi che, con toni minacciosi, lo hanno accerchiato e che tutto volevano, fuorché un confronto e un dialogo civile al quale Danilo, da quando è entrato in Parlamento, non si è mai sottratto". Il parlamentare aggiunge in una nota: "E' un episodio grave che condanniamo. La sua passione, la dedizione e l'impegno politico per la collettività sono note a tutti". (Com)